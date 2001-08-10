Сергей Байдаков встретится с жителями Ногликского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в пятницу, 11 марта. В 14.00 состоится встреча Сергея Байдакова с жителями. Место проведения – Районный центр досуга, расположенный по адресу: улица Пограничная, 10а. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13.00 до 14.00 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Ногликский район – посещение строительных площадок, объектов здравоохранения, ЖКХ и торговли.

Напомним, ранее Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в муниципалитеты Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.

С начала этого года губернатор провел четыре встречи с сахалинцами – в Холмске, Корсакове, а также в планировочном районе Луговое и селе Дальнем, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.