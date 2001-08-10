Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2022
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13:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским бизнесменам расскажут о новом в налоговом законодательстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска сообщает о проведении бесплатного семинара на тему: «Новое в налоговом законодательстве». Мероприятие пройдет в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

К участию в семинаре приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Изменения налогового законодательства в 2022 году по специальным режимам налогообложения;

2. Официальный сайт ФНС России www.nalog.gov.ru, преимущества и возможности интерактивных сервисов;

3. Применение контрольно-кассовой техники.

Семинар пройдет 11 марта с 11.00 до 13.00 в зале заседаний администрации  Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/275.

Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).

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