Сахалинским бизнесменам расскажут о новом в налоговом законодательстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска сообщает о проведении бесплатного семинара на тему: «Новое в налоговом законодательстве». Мероприятие пройдет в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».
К участию в семинаре приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска.
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. Изменения налогового законодательства в 2022 году по специальным режимам налогообложения;
2. Официальный сайт ФНС России www.nalog.gov.ru, преимущества и возможности интерактивных сервисов;
3. Применение контрольно-кассовой техники.
Семинар пройдет 11 марта с 11.00 до 13.00 в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/275.
Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).
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