В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УГИБДД по Сахалинской области назначен новый руководитель Игорь Нам.
Начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов представил личному составу региональной Госавтоинспекции нового руководителя - полковника полиции Игоря Нам.
Арсен Исагулов поздравил Игоря Владимировича с назначением на ответственную должность и выразил уверенность, что под его руководством коллектив Госавтоинспекции на высоком уровне будет обеспечивать правопорядок на дорогах Сахалинской области.
Игорь Нам назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области приказом министра внутренних дел РФ. Родился в 1978 году в городе Корсакове Сахалинской области. Службу в органах внутренних начал в 2001 году в должности инспектора ДПС ОБДПС ГИБДД при УВД по Сахалинской области. С 2011 года проходил службу на руководящих должностях Госавтоинспекции Сахалинской области. С октября 2018 года - заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. За время работы приобрел большой управленческий опыт.
Игорь Владимирович удостоен государственными и ведомственными наградами, медалей МВД России «За отличие в службе», III, II, I степени, «За отличие в службе в ГИБДД», кроме того, удостоен Благодарностью и Почетной Грамотой МВД. Женат, воспитывает двоих сыновей.
Коллектив Управления ГИБДД поздравляет Игоря Владимировича с назначением на должность, желает оптимизма и успехов в профессиональной деятельности.
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