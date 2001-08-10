Администрация Южно-Сахалинска подписала соглашение о сотрудничестве с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с членами Южно-Сахалинского отделения общественно-государственной организации "Союз женщин России". Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Председатель местного отделения Елена Столярова рассказала, что активистками организации были подготовлены предложения, направленные на социальную поддержку граждан. Вместе с представителями муниципалитета общественницы обсудили возможность их реализации.

В частности, озвученные предложения касаются материальной помощи для инвалидов с детства I группы, достигших совершеннолетия и признанных недееспособными; популяризации через освещение в СМИ проекта для сахалинцев старше 75 лет, ведущих активный образ жизни, регулярно занимающихся спортом и укреплением своего здоровья.

Общественницы также обратились с просьбой выпустить тираж книги «75 необычных историй Южно-Сахалинска», посвященной юбилею Сахалинской области. Издание объединит лучшие сочинения школьников о родном городе.

Были представлены и другие предложения в сфере культуры и образования. Сергей Надсадин поблагодарил собравшихся за гражданскую позицию и участие в жизни города. Поступившие материалы переданы в профильные департаменты для рассмотрения.

Присутствующих на встрече женщин поздравили с наступающим 8 Марта и подарили цветы.