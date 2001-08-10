Южно-Сахалинск готовится к ремонту дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт улично-дорожной сети продолжится в 2022 году в Южно-Сахалинске. В планах привести в порядок ряд улиц областного центра, а также завершить начатые в прошлом году работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году строители приступят к капитальному ремонту ул. Авиационной на участке от ул. Ленина до пр. Мира.

Кроме того, работы капитального характера затронут ул. Фабричную на участке от ул. Физкультурной до пер. Озерного.

Продолжится ремонт объектов, на которых работы стартовали в 2021 году. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году завершится благоустройство ул. Шоссейной в Лиственничном. Также завершатся работы по капитальному ремонту ул. Украинской от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139 (второй этап), капитальному ремонту ул. Зеленой в Березняках и капитальному ремонту ул. Комсомольской на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева.

Стоит отметить, что на ремонтируемых участках, контракты которых являются переходящими, специалисты занимаются переустройством инженерных сетей, канализации и пр. Остальные виды работ в активной фазе возобновятся в мае-июне.

- Это касается и участка ул. Комсомольской от Емельянова до Пуркаева. На этот год масштабные работы пройдут от ТД «Зодчий» до перекрестка с ул. Пуркаева. Завершить их планируем к концу лета, - рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик. - Возможны перекрытия движения, но это будет временная мера на период замены основания. По мере завершения работ участки будут открываться для движения личного и общественного транспорта. Доступ к жилым домам будет обеспечен на протяжении всего ремонта.

Также в нынешнем году в планах муниципалитета провести благоустройство улиц Саранской и Гаражной, в рамках долгосрочного контракта начать строительство дорог в Дальнем - в районе улиц Байкальской, Дёмина, Бориса Полевого (работы будут проводиться поэтапно).

Кроме того, по поручению мэра Сергея Надсадина в этом году администрация города не намерена сбавлять темпы и по текущему ремонту дорог. Напомним, в прошлом году текущим ремонтом было охвачено 40 тыс. кв. метров дорог как в областном центре, так и в планировочных районах.