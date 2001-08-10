От южносахалинцев ждут идеи по развитию туризма Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска предлагают поделиться идеями по развитию туризма Дальнего Востока. Предоставленные варианты будут использованы при создании плана туристического развития региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Любой желающий на портале "Мой Дальний Восток" может оставить интересные предложения по созданию туристической инфраструктуры, а также проголосовать за более понравившиеся проекты. До окончания приема заявок осталось 27 дней.

К сведению, Ростуризм приступил к развитию якорных туристических макротеррторий, одной из которых является Дальний Восток, в том числе Сахалинская область. Лучшие идеи будут рассматриваться при разработке мастер-плана по развитию туризма Дальнего Востока.