Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2022
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10:14, | Новости общества Сахалина и Курил

От южносахалинцев ждут идеи по развитию туризма Дальнего Востока

От южносахалинцев ждут идеи по развитию туризма Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска предлагают поделиться идеями по развитию туризма Дальнего Востока. Предоставленные варианты будут использованы при создании плана туристического развития региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Любой желающий на портале "Мой Дальний Восток" может оставить интересные предложения по созданию туристической инфраструктуры, а также проголосовать за более понравившиеся проекты. До окончания приема заявок осталось 27 дней.

К сведению, Ростуризм приступил к развитию якорных туристических макротеррторий, одной из которых является Дальний Восток, в том числе Сахалинская область. Лучшие идеи будут рассматриваться при разработке мастер-плана по развитию туризма Дальнего Востока.

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