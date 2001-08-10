Сахалинцев просят временно исключить движение на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СШОР Зимних видов спорта просит горожан в период со 2 по 6 марта исключить движение по дороге Южно-Сахалинск от (Венской, 5) - п. Лесное, п. Лесное - р. Долинка, в связи с подготовкой и проведением международного лыжного марафона памяти И.П. Фархутдинова.

Напомним, традиционный марафон пройдет в Южно-Сахалинске и селе Лесное Корсаковского района 6 марта 2022 года. Участникам предлагают пять вариантов прохождения марафона, в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Марафон стартует от побережья Охотского моря, пролегает через Сусунайский хребет (близ пика Чехова) и завершается в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Церемония открытия состоится в 10:30, а первый старт в 11:00.

Победителей на дистанции 50 км ждут денежные призы.

Дети 10 лет и младше попробуют свои силы в гонке на 1 км, а участники от 10 до 18 лет пробегут 5 км. Старты пройдут рядом гостиницей «Санта» в Южно-Сахалинске в 10:30.

Регистрация участников «Бэби марафона» будет проходить 3,4,5 марта с 10:00 до 19:00 на ЛБК «Триумф». Номера участники смогут получить в месте проведения соревнований за час до старта.

Всех участников и болельщиков ждет развлекательная программа, а также чай, пирожки, блины, каша.