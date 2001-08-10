Сахалинцев просят временно исключить движение на "Санте" на снегоходах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СШОР Зимних видов спорта просит горожан в период со 2 по 6 марта исключить движение по дороге Южно-Сахалинск от (Венской, 5) - п. Лесное, п. Лесное - р. Долинка, в связи с подготовкой и проведением международного лыжного марафона памяти И.П. Фархутдинова.
Напомним, традиционный марафон пройдет в Южно-Сахалинске и селе Лесное Корсаковского района 6 марта 2022 года. Участникам предлагают пять вариантов прохождения марафона, в зависимости от возраста и уровня подготовки.
Марафон стартует от побережья Охотского моря, пролегает через Сусунайский хребет (близ пика Чехова) и завершается в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Церемония открытия состоится в 10:30, а первый старт в 11:00.
Победителей на дистанции 50 км ждут денежные призы.
Дети 10 лет и младше попробуют свои силы в гонке на 1 км, а участники от 10 до 18 лет пробегут 5 км. Старты пройдут рядом гостиницей «Санта» в Южно-Сахалинске в 10:30.
Регистрация участников «Бэби марафона» будет проходить 3,4,5 марта с 10:00 до 19:00 на ЛБК «Триумф». Номера участники смогут получить в месте проведения соревнований за час до старта.
Всех участников и болельщиков ждет развлекательная программа, а также чай, пирожки, блины, каша.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
17:04 25 Февраля В Южно-Сахалинске прекращена продажа айфонов
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?