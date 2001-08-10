В Южно-Сахалинске поздравили женщин с наступающим 8 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 марта в городе традиционно отмечается с особой теплотой. В преддверии весеннего праздника слова признательности в адрес женщин звучат от близких людей, коллег по работе. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню состоялось в ДК «Родина». Горожанок поздравили ярким праздничным концертом, рассказали ТИА "Острова" в городской алминистрации.

На мероприятие были приглашены активистки ветеранского движения, общественных организаций, руководители трудовых коллективов, многодетные мамы, южносахалинки, проявившие себя в самых разных сферах.

С праздником весны горожанок поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– Не зря говорят, что красота спасет мир. Женская доброта, ласка и красота ежедневно наполняет нашу жизнь, служит источником вдохновения, – сказал Сергей Надсадин. – В нашем городе много женщин, которые умеют совмещать поддержание уюта и гармонии в семье с карьерным ростом. Много талантливых педагогов, врачей, работников бытового обслуживания, представительниц других важных профессий. Практически любая сфера представлена яркими, целеустремленным личностями. Дорогие женщины, с праздником вас! Будьте счастливы, здоровы. Удачи во всех начинаниях, – сказал Сергей Надсадин.

К словам поздравления присоединились заместитель председателя городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Шаров, вице-мэры Южно-Сахалинска, руководители департаментов администрации, муниципальных предприятий, депутаты областной Думы.

Украшением праздника стали яркие вокальные и хореографические номера артистов и ведущих творческих коллективов города. Яркими аплодисментами присутствующие встретили выступление мужчин администрации города, исполнивших легендарную песню «Честно говоря» группы «Цветы».