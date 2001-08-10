Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2022
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5 марта у берегов Сахалина выходить на лед опасно
11:50, | Новости общества Сахалина и Курил

5 марта у берегов Сахалина выходить на лед опасно

5 марта у берегов Сахалина выходить на лед опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 марта, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина сохранится угроза взлома припая и образование трещин. Выходить на лед опасно.

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