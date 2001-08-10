Власти Южно-Сахалинска решили все же провести Масленицу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с послаблением антиковидных мер в Сахалинской области народные масленичные гулянья пройдут в городском парке. Проводить зиму и подготовиться к встрече с весной можно будет 6 марта. Интерактивные площадки начнут работу в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Народные песни, зазывалки, хороводы, эстафеты и концертная программа ждут гостей на картодроме. В этот день на главной сцене парка выступят: ансамбль «Русский терем», Сахалинский народный хор и хореографические коллективы города. На площадке можно будет принять участие в конкурсе по выпечке блинов. У сильных и находчивых будет возможность добыть себе подарки. Для этого придется забраться на масленичный столб. Угоститься главным блюдом праздника - блинами - можно будет в торговых рядах на территории картодрома.
В центре досуга «Теремок» в 11.00 и в 13.00 запланированы тематические программы с мастер-классом. Вход на мероприятия свободный, требуется предварительная запись по телефону: 25-33-82.
На аллее Сакуры расположится ярмарка декоративно-прикладного творчества. А на роллерной площадке будет работать ярмарка сахалинских производителей.
Русские-народные забавы для всей семьи будут ждать гостей на территории кафе «Мама кофе». Дети и взрослые смогут принять участие в бесплатном мастер-классе.
Массовые гулянья закончатся сжиганием чучела Масленицы на озере Верхнем в 15.00.
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