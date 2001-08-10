В Южно-Сахалинске чествовали победителей конкурса "Педагог года- 2022"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2022». В этом году в профессиональном состязании принял участие 31 работник образовательных учреждений города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для каждого из них возможность представить свое мастерство на профессиональном конкурсе – уже большой шаг и значимая победа. Педагоги, показавшие лучшие результаты, определены в категориях «учитель года», «лучший педагог дошкольного образования», «лучший педагог дополнительного образования», а также «лучший педагог-психолог» и «лучший педагог-дефектолог».
Слова поздравления на торжественной церемонии прозвучали от министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, директора департамента образования Южно-Сахалинска Светланы Мировой и других почетных гостей.
По итогу конкурсных испытаний звание «Учитель года-2022» завоевала учитель русского языка и литературы гимназии №3 Ирина Орлова.
– За все время конкурса я не ощутила конкуренции. Все участники сплотились и стали одной командой. Я ощущаю чувство большой гордости за себя, за свою школу, за коллег, которые меня поддерживали и верили в меня, – поделилась впечатлениями Ирина Орлова.
Награду лучшему воспитателю - Наталье Симахиной из детского сада №30 «Улыбка» - вручила вице-мэр Елена Федорова. Она также поблагодарила всех участников конкурса за плодотворную работу, пожелала удачи и дальнейших профессиональных успехов:
– Можно сказать с гордостью: вы - лучшие! Профессия педагога - одна из самых важных и самых благородных. У нее очень сильные традиции, очень сильное будущее, – отметила Елена Федорова.
Лучшим педагогом дополнительного образования-2022 стала Татьяна Маринина из гимназии №2;
Лучшим педагогом-психологом признана Мария Павленко из детского сада №55 «Веснушка»;
Лучшим педагогом-дефектологом стала Екатерина Садкова из детского сада №28 «Матрешка»;
Победители в номинациях:
«Инновации в образовании» – Ольга Пазюк, учитель музыки школы №1;
«Фантазий творческий полет» – Кристина Николаева, педагог дополнительного образования ДД(ю)Т Южно-Сахалинска;
«Маэстро детских душ» – Ольга Заранок, учитель английского языка лицея №1;
«Традиции в образовании» – Ким Сун Бок, воспитатель детского сада №25 «Русалочка».
Добавим, победители муниципального этапа будут представлять Южно-Сахалинск на региональных профессиональных конкурсах.
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