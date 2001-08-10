Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2022
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4 марта выходить на лед у берегов Сахалина опасно
14:08, | Новости общества Сахалина и Курил

4 марта выходить на лед у берегов Сахалина опасно

4 марта выходить на лед у берегов Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 марта, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжатся подвижки и взломы припая. Выходить на лед опасно.

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