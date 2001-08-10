Танкисты ВВО на Курилах приступили к скоростной стрельбе из танков Т-80БВ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах приступили скоростной стрельбе из танков Т-80БВ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В рамках занятий по боевой подготовке военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса ВВО выполняют различные огневые задачи по уничтожению появляющихся и движущихся наземных целей штатным снарядом из 125-мм пушки танка Т-80БВ, а также поражение низколетящих воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд».
В свою очередь механики-водители отрабатывают вождение боевых машин, совершенствуя при этом свои навыки управления многотонной техникой, преодолевая различные естественные и искусственные препятствия: «змейку», косогор, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, колейный мост и др.
К занятиям по боевой подготовке привлечено 100 процентов военнослужащих танковых подразделений.
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