Места продажи охлажденной рыбы на Сахалине собрали на одном портале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежедневно обновленные сведения о точках продажи свежего улова с минимальной наценкой вносятся в единую систему портала ГеоИС, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
- Валерий Лимаренко поручил на регулярной основе информировать жителей о расположении торговых точек с социальными ценами на охлажденную рыбу. В рамках выполнения этой задачи была создана информационная система, работающая по принципу «единого окна». Теперь не нужно отслеживать разные источники, чтобы найти адрес соответствующей торговой площадки. Можно просто открыть одну базу данных и быть в курсе актуальной информации, - рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Для получения информации любой желающий может открыть страницу ГеоИС и через меню «Карты» зайти в раздел «Свежая рыба». После следует выбрать интересующий городской округ – точками будут обозначены места продажи на текущую дату. Для получения более подробной информации об адресе и времени реализации, цене и ассортименте предлагаемой для покупки рыбы, можно нажать на точку и перейти в раздел «Узнать больше».
Информация обновляется на сайте ежедневно в 11.00 – данные собирают и направляют сотрудники муниципальных образований.
Напомним, глава региона поставил задачу руководителям муниципальных образований организовать продажу свежевыловленной рыбы по сниженным ценам на территории городских округов с периодичностью не реже 2 раз в неделю.
Доставка и реализация свежего улова из портов осуществляется предприятиями розничной торговли муниципальных образований. В итоговую стоимость для жителей заложены минимально возможные затраты торговых предприятий: розничная наценка и транспортные расходы. Рыба доставляется и реализуется торговыми компаниями при активном взаимодействии с администрациями городских округов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 Сегодня В одном из домов села Охотское Сахалинской области надеты тела трех мужчин и ребенка
10:51 Сегодня Места продажи охлажденной рыбы на Сахалине собрали на одном портале
- 08:48 Сегодня ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%
09:43 Сегодня Сахалинцев приглашают на службу в судебные приставы
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:30 Вчера Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?