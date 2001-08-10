Места продажи охлажденной рыбы на Сахалине собрали на одном портале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневно обновленные сведения о точках продажи свежего улова с минимальной наценкой вносятся в единую систему портала ГеоИС, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Валерий Лимаренко поручил на регулярной основе информировать жителей о расположении торговых точек с социальными ценами на охлажденную рыбу. В рамках выполнения этой задачи была создана информационная система, работающая по принципу «единого окна». Теперь не нужно отслеживать разные источники, чтобы найти адрес соответствующей торговой площадки. Можно просто открыть одну базу данных и быть в курсе актуальной информации, - рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Для получения информации любой желающий может открыть страницу ГеоИС и через меню «Карты» зайти в раздел «Свежая рыба». После следует выбрать интересующий городской округ – точками будут обозначены места продажи на текущую дату. Для получения более подробной информации об адресе и времени реализации, цене и ассортименте предлагаемой для покупки рыбы, можно нажать на точку и перейти в раздел «Узнать больше».

Информация обновляется на сайте ежедневно в 11.00 – данные собирают и направляют сотрудники муниципальных образований.

Напомним, глава региона поставил задачу руководителям муниципальных образований организовать продажу свежевыловленной рыбы по сниженным ценам на территории городских округов с периодичностью не реже 2 раз в неделю.

Доставка и реализация свежего улова из портов осуществляется предприятиями розничной торговли муниципальных образований. В итоговую стоимость для жителей заложены минимально возможные затраты торговых предприятий: розничная наценка и транспортные расходы. Рыба доставляется и реализуется торговыми компаниями при активном взаимодействии с администрациями городских округов.