Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2022
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16:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине во время учений уничтожен десант условного противника

На Сахалине во время учений уничтожен десант условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" на Сахалине отработали совместные действия по уничтожению позиций условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе учения десант условного противника высадился на побережье острова и перешёл в наступление. В свою очередь мотострелковые подразделениям армейского корпуса ВВО приступили к ведению обороны, а расчёты самоходных артиллерийских гаубиц «Гиацинт» создали на пути «противника» зону заградительного огня, тем самым остановив его продвижение вглубь острова.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника, а также корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя, были применены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».

Согласно полученным координатам, артиллеристы произвели залп из 152мм самоходных орудий, тем самым уничтожив командный пункт и боевую технику условного противника.

После нанесения существенного урона огнём артиллерийских батарей, в контратаку перешли мотострелковые подразделения.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений армейского корпуса ВВО, а также задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

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