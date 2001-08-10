На Сахалине во время учений уничтожен десант условного противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" на Сахалине отработали совместные действия по уничтожению позиций условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе учения десант условного противника высадился на побережье острова и перешёл в наступление. В свою очередь мотострелковые подразделениям армейского корпуса ВВО приступили к ведению обороны, а расчёты самоходных артиллерийских гаубиц «Гиацинт» создали на пути «противника» зону заградительного огня, тем самым остановив его продвижение вглубь острова.
Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника, а также корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя, были применены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».
Согласно полученным координатам, артиллеристы произвели залп из 152мм самоходных орудий, тем самым уничтожив командный пункт и боевую технику условного противника.
После нанесения существенного урона огнём артиллерийских батарей, в контратаку перешли мотострелковые подразделения.
Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений армейского корпуса ВВО, а также задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники.
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