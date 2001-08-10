В Южно-Сахалинске продолжается работа по профилактике ВИЧ/СПИД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжаются мероприятия по информированию населения о профилактике ВИЧ/СПИД, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», повышение грамотности населения в вопросах здоровья - одно их важнейших направлений работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. В Южно-Сахалинске информирование горожан проходит по трехуровневой системе: индивидуально на приеме, групповое (организованно на предприятиях, в учреждениях образования и т.д.), а также в социальных сетях, через СМИ.
Согласно статистике, за последние годы показатели заражения ВИЧ изменили характер: если 10 лет назад в основном это были люди от 18 до 25 лет, сегодня - это возрастная группа от 30 до 49 лет и даже люди старше 65.
- Вектор сместился от практикующих опасное поведение (употребление наркотиков, незащищенные половые связи) к основному работающему населению. И мы видим, что опасность заразиться ВИЧ существует независимо от положения в обществе, социального статуса или финансового благополучия человека. Поэтому очень важно регулярно сдавать тест на ВИЧ, - рассказал заведующий отделением эпидемиологии и профилактики ГБУЗ «Центр СПИД» Павел Берсенев.
ВИЧ передается на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде. В организм человека вирус может попасть как искусственным путем (при введении наркотических веществ, нанесении татуировок, проведении процедур с необработанным инструментарием), так и естественным — при незащищенных половых контактах, от матери ребенку во время беременности, при родах и грудном вскармливании.
Если тест на ВИЧ оказался положительным, человек может своевременно получить необходимое лечение бесплатно, а также огородить от заражения других людей.
- Сегодня ВИЧ успешно лечится. Если человек узнал о своем заболевании — не нужно паниковать, необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и получить лечение. Также нужно помнить, что ВИЧ невозможно заразиться бытовым путем - через общее полотенце, например, или посуду. Важно повышать грамотность людей в вопросах здоровья и не допускать стигматизации или дискриминации людей, живущих с ВИЧ, - подчеркнула заместитель главного врача ГБУЗ "Центр СПИД" Марина Мокиенко.
Напомним, определить свой ВИЧ-статус можно в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», расположенном по адресу: ул. Амурская, 53а, каб. 11. Исследование крови на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. Результат будет готов на следующий день.
При этом обследование можно пройти анонимно: без предъявления паспорта, назвав только имя, возраст и город проживания. В том случае, если гражданин хочет получить официальное заключение на бланке, необходимо предъявить удостоверение личности.
Подробная информация о проведении обследования - по телефонам регистратуры СПИД-центра: 72-21-09, 51-07-80, а также на сайте учреждения.
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