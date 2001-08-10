В Корсакове стартует раздельный сбор мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 марта 2022 года стартовал отдельный вывоз вторсырья из контейнеров, которые для этого предусмотрены. В Сахалинской области внедрение раздельного сбора отходов осуществляется в рамках реализации национального проекта «Экология», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Емкости, в которые необходимо на данном этапе складировать различные пластиковые отходы, отмечены специальными наклейками с информацией о видах отходов какие можно в них выбрасывать. На сегодняшний день промаркированные контейнеры установлены на 87 площадках Корсаковского городского округа.
- Контейнеры в Корсакове отличаются от тех, что установлены в Южно-Сахалинске. Но их просто узнать, так как на них размещены информационные таблички. Вывоз будет проводиться на первоначальном этапе раз в неделю. Людям нужно привыкнуть, начать сортировать дома. Кому-то потребуется неделя для этого, кому-то больше времени, - отметил генеральный директор Управления по обращению с отходами Сахалинской области Максим Федотов.
Еженедельно специалистами регоператора и городской администрации будет проводиться мониторинг наполняемости контейнеров для раздельного сбора. На тех площадках, где наполнение будет идти большими темпами, региональный оператор добавит еще один вывоз. Стоит помнить, что пластиковые бутылки занимают много место. И для того, чтобы исключить переполнение «воздухом», жителей Корсакова и Озерского просят сдувать бутылки.
Отсортированные отходы направляются на сортировочный комплекс в Корсаков. Здесь происходит досортировка по отдельным фракциям, брикетирование и формирование торговых партий. Эти отходы уже не захораниваются на полигоне, а пройдя цикл обработки вторсырья, снова будут полезны людям. В феврале во Владивосток и Хабаровск отправили на переработку 12 тонн пластиковых бутылок и 20 тонн картона.
- Мы следим за развитием проекта раздельного сбора отходов в Южно-Сахалинске и давно ждем, когда это придет к нам. Рады, что этот день наконец наступил. Зная, что в этом году и у нас его внедрят, мы в семье начали готовиться и пробовали собирать пластиковые бутылки отдельно. Ничего сложного, - поделился житель портового города Дмитрий.
Напоминаем, что в Корсакове в четверг и воскресенье отдельная машина компании ООО «Новый город» собирает картон с площадок у многоквартирных домов. Обращаем внимание, что сырье, размещенное в евроконтейнерах, в большинстве случаев загрязняется пищевыми отходами, попадает в категорию брака и захоранивается на полигоне. Именно поэтому важно складировать его отдельно. Чтобы материалы не загрязнялись атмосферными осадками, их желательно складировать накануне или непосредственно в дни вывоза в отсеке для крупногабаритных отходов.
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