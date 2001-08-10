В Анивском районе начали принимать документы для участие в программе "Обеспечение жильем молодых семей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Решение о возобновлении Программы принято после многочисленных запросов от молодых жителей Анивского городского округа к мэру Светлане Швец. Анивчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий обращались с просьбой обеспечить поддержкой намерение приобрести или построить жильё, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Участниками Программы могут стать молодые семьи, в том числе неполные. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя не достиг 36 лет. Семьи должны быть признаны нуждающимися в жилье. Члены семей должны иметь постоянную регистрацию на территории Сахалинской области. Допускается участие семей, где хотя бы один из родителей не является гражданином РФ. Приоритетным правом на участие в программе пользуются семьи, у которых трое и более детей, а также семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 5 марта 2005 года.
Участие в программе осуществляется поэтапно.
1. признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий или имеющей право на получение дополнительной социальной выплаты
2. признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы;
3. включение молодой семьи в список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования «Анивский городской округ» (основной или резервный).
На первый и второй этапы документы будут принимать до 30 апреля по понедельникам и четвергам с 14.00 – 16.30. На третий этап до 30 апреля по вторникам и четвергам с 14.30 до 16.30.
Справки, консультации и разъяснения можно получить по номеру телефона 4 -28 – 39 или на личном приеме в отделе культуры, спорта туризма и молодёжной политики по адресу ул. Калинина 57 кабинет 109.
Подробная информация об условиях участия в Программе, а также бланки документов размещены на сайте администрации Анивского городского округа https://aniva.sakhalin.gov.ru/ в разделе новости.
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