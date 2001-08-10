Тихоокеанское
информационное агентство
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11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Россельхознадзор проверил качество воды в Сахалинской области

Россельхознадзор проверил качество воды в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2022 года Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 484 исследования 46 проб воды из разных источников, рассказали ТИА "Острова" в Управлениеи Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В результате лабораторных испытаний оценивались показатели качества и микробиологические показатели. Несоответствий установленным требованиям не выявлено.

Лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.

Отметим, специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» за январь 2022 года проведено 548 исследований 40 проб поверхностной воды.

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