Южносахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе по благоустройству территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей о начале приема заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» на предоставление муниципального гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии» в 2022 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Прием заявок продлится до 31 марта 2022 года включительно.
Конкурс проводится с целью стимулирования активности участников ТОС в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив в сфере благоустройства территории и улучшения качества жизни населения. Они могут касаться озеленения или художественного оформления территории, оборудования площадок для выгула собак, установки видеонаблюдения и др.
Результатом предоставления муниципального гранта станет благоустройство территории ТОС до конца текущего года. Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.
Требования к участникам, а также порядок подачи заявки можно уточнить в департаменте внутренней политики администрации города по адресу ул. К. Маркса, 51, каб. 214, телефон: 300814, доб. 7 (Первухина Татьяна Владимировна). Электронная почта: t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.
Бланки заявок размещены на официальном сайте администрации: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/10037; http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/10038.
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