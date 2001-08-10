Валерий Лимаренко встретится с жителями Корсаковского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит городской округ в пятницу, 4 марта. В 14:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – культурно-досуговый центр «Океан», переулок Молодежный, 7. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13.00 до 14.00 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко - посещение объектов здравоохранения, образования, торговли, а также транспортной и строительной сфер.

Отметим, эта встреча с жителями муниципального образования Сахалинской области станет четвертой для губернатора с начала года. Мероприятия с участием главы региона позволяют оперативно и точечно решать в городских округах проблемы ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, строительства и благоустройства.