В Южно-Сахалинске решили, что Масленицы не будет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во исполнении указа губернатора Сахалинской области "О запрете проведения массовых мероприятий на открытых площадках и в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции" общегородское гуляние Масленица на территории городского парка проводиться не будут, рассказали ТИА "Острова" в городском парке.
Тем не менее, с началом масленичной недели в центре досуга «Теремок» для школьников стартовали тематические мастер-классы.
В последний день гуляний, 6 марта, для всех желающих «Теремке» в 11:00 и в 13:00 запланированы тематические программы с мастер-классом. Вход на мероприятия свободный, требуется предварительная запись по телефону: 25 33 82. Также в этот день на роллерной площадке установят масленичную фотозону для создания праздничного настроения посетителей.
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