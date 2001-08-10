В Южно-Сахалинске решили, что Масленицы не будет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во исполнении указа губернатора Сахалинской области "О запрете проведения массовых мероприятий на открытых площадках и в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции" общегородское гуляние Масленица на территории городского парка проводиться не будут, рассказали ТИА "Острова" в городском парке.

Тем не менее, с началом масленичной недели в центре досуга «Теремок» для школьников стартовали тематические мастер-классы.

В последний день гуляний, 6 марта, для всех желающих «Теремке» в 11:00 и в 13:00 запланированы тематические программы с мастер-классом. Вход на мероприятия свободный, требуется предварительная запись по телефону: 25 33 82. Также в этот день на роллерной площадке установят масленичную фотозону для создания праздничного настроения посетителей.