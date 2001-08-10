Сахалинские управляющие компании штрафуют за некачественную расчистку дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего с начала 2022 года на управляющие компании наложили более 2,5 млн рублей штрафов за различные нарушения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Если вы видите, что ваш дом или двор содержится ненадлежащим образом, сообщайте мне в социальных сетях, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Эта зима у нас выдалась снежная, и после циклонов от жителей поступает множество жалоб на плохую уборку снега. По всем обращениям проводятся проверки. Управляющие компании, которые не справляются со своей работой, ждут наказания. В отдельных случаях мы готовы помогать жителям – проводить собрания и менять управляющую компанию.

Госжилинспекция Сахалинской области рассмотрела 49 дел об административных правонарушениях. По результатам вынесено 11 предупреждений, 26 административных штрафов на общую сумму свыше 2,1 млн рублей. В судах общей юрисдикции рассмотрено 13 дел. Назначено 2 предупреждения, 7 административных штрафа на общую сумму 385 тысяч рублей.

Лицензионные требования нарушили 17 управляющих компаний Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска, Томари, Анивы, Курильска, Южно-Курильска.

Чаще всего управляющие организации приводят к административному наказанию несвоевременная расчистка придомовых территорий, захламление подвалов, некачественная уборка в подъездах, наледь на кровлях. Также среди распространенных нарушений – плохое состояние подъездов, инженерных коммуникаций, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ненадлежащее качество холодного водоснабжения.

– Управляющую организацию могут лишить права управлять многоквартирным домом, если в течение года ее дважды привлекали по одному из нарушений. При этом могут отобрать как один дом, так и все. Санкция зависит от вида грубого нарушения. Также организация может получить штраф или лишиться лицензии, если будет нарушать требования по управлению многоквартирным домом, – пояснил исполняющий обязанности руководителя Госжилинспекции Сахалинской области Константин Истомин.

Если управляющая организация не исполняет предписание по одному и тому же адресу, то данный дом в течение 30 дней по решению собственников переходит в управление другой УК.

Напомним, по поручению главы региона была запущена интерактивная карта расчистки. С помощью цифрового сервиса сахалинцы могут следить за ходом уборки на придомовых территориях. Если управляющие компании передают недостоверную информацию, им грозят штрафы.