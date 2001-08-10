Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Соцсети – польза или зло?". Прямой эфир на эту тему провел 28 февраля Центр управления регионом. Участникам дискуссии стали учитель ОБЖ из кадетской школы областного центра Иван Гринчак и ученица школы №8 Южно-Сахалинска, блогер Кристина Белянская.
Среди прочих вопросов гости эфира обсудили, может ли педагог креативно вести свои страницы в социальных сетях – например, выкладывать забавные видео в ТикТок о школьных буднях.
- Как говорят школьники: "It’s cringe" ("Это кринж" – чувство стыда за чьи-либо действия. - Авт.). На самом деле, если учитель реально классный, на коннекте со своими учениками, – почему бы и нет. Я бы смотрела и думала: "Неплохо. Лайк!". С другой стороны, если учитель строгий и начинает вести ТикТок, то я, конечно, лайк не поставлю, – отметила Кристина Белянская. – У меня в друзьях есть учитель информатики, он активно ведёт свой Instagram. Знаю, что у него есть какие-то интересные проекты, и это круто.
Во время эфира участники также обсудили, что допустимо ли педагогу выставлять в соцсетях личный контент, поговорили о плюсах и минусах социальных сетей, высказались о кибербуллинге, рассказали ТИА "Острова" в ЦУР.
По словам Кристины, с травлей в интернете она сталкивалась сама, а также была свидетелем буллинга нового учителя. Школьники выкладывали в соцсети фотографии из его личных архивов и высмеивали их. В итоге педагогу пришлось уволиться.
Иван Гринчак отметил, что он чаще всего наблюдал буллинг среди одноклассников, в том числе в WhatsApp-группах.
– Подростки – создания агрессивные в силу переходного возраста. И порой девчонки нападают жёстче, чем парни. Они не могут справиться со своими эмоциями, не умеют гасить конфликты, выходить из них. Задача учителей, классных руководителей – увидеть эту динамику затравливания в классе и принять меры. И, конечно, здесь нужна систематическая профилактическая работа, – сказал он.
Педагог добавил, что не каждый ребенок может справиться с нападками самостоятельно – кто-то может обратиться к взрослому за помощью, а кто-то закрывается в себе и молчит.
– Вопрос серьёзный, на самом деле. Я советую детям не бояться попросить о помощи, если они чувствуют, что не справляются сами, – заключил учитель.
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