В Южно-Сахалинске наградили волонтеров отряда "СОВА"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр областной столицы Сергей Надсадин выразил благодарность волонтерам поисково-спасательного отряда «СОВА», которые во время двух прошедших метелей помогали пожилым южносахалинцам и инвалидам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Вы выполняете очень важную миссию. Волонтерское движение - один из маркеров, определяющих зрелость общества. И мы гордимся тем, что в нашем городе добровольческая деятельность имеет такие масштабы, - подчеркнул Сергей Надсадин и вручил членам поисково-спасательного отряда «СОВА» благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска.
В торжественной церемонии награждения также принял участие депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин. Он отметил, что волонтерство в областной столице сегодня активно развивается и очень важно популяризировать это движение и поощрять бескорыстный труд людей, которые приходят на помощь тем, кто в этом нуждается.
Напомним, Сахалинская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «СОВА» создана в 2015 году. Сегодня в ее состав входят 135 волонтеров, которые участвуют в организации и проведении поисковых мероприятий пропавших людей, оказывают помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, а также беженцам и вынужденным переселенцам. В условиях пандемии волонтеры отряда регулярно оказывали всестроннюю помощь инвалидам и гражданам старше 65 лет.
- Равнодушных нет. Я думаю, помогать тем, кто в этом особенно нуждается, должно быть нормой жизни. Людям необходимо ощущать уверенность, что в сложных ситуациях к ним всегда придут на выручку и не оставят наедине с их бедой, - сказала руководитель поисково-спасательного отряда «СОВА» Евгения Тучкова
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