Цены на социально значимые товары в Южно-Сахалинске остаются стабильными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре усилен контроль за ценами на социально значимые товары. Помимо еженедельного планового мониторинга, специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проверяют цены на ряд непродовольственных товаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в департаменте, ситуация в торговых точках областного центра стабильная, проблем с поставкой продуктов нет. Предприятия, снабжающие магазины продовольствием, функционируют в штатном режиме.

– Мониторинг цен на социально значимые товары проводится каждую неделю на регулярной основе. В частности, на минувших выходных специалисты выходили на проверку как в продуктовые магазины, так и в торговые точки, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. Повышения цен не зафиксировано, – рассказал ведущий советник отдела торговой политики Максим Иванов.

Напомним, жители Южно-Сахалинска могут сообщить о необоснованном, по их мнению, повышении цен на продовольственные товары в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-737 (доб. 1, 2, 3) и 300-736 (доб. 2).