Центр гемодиализа появится в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Свободном Амурской области весной откроется Центр амбулаторного гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, сообщает ИА "Порт Амур".

С просьбой открыть такой центр в амурский парламент обращались жители Свободного. Среди нуждающихся в гемодиализе горожан не только взрослые, но дети. Сейчас они трижды в неделю вынуждены ездить на процедуру в Белогорск или в Благовещенск. Им приходится тратить не только 4-5 часов на сам гемодиализ, время уходит и на то, чтобы добраться в другие города.

Помещение, предоставленное муниципалитетом, было отремонтировано. Также специалисты установили современное оборудование. Организации предстоит получить лицензию. Ожидается, что центр начнет принимать пациентов в апреле.