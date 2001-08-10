Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2022
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12:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Центр гемодиализа появится в Амурской области

Центр гемодиализа появится в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Свободном Амурской области весной откроется Центр амбулаторного гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, сообщает ИА "Порт Амур".

С просьбой открыть такой центр в амурский парламент обращались жители Свободного. Среди нуждающихся в гемодиализе горожан не только взрослые, но дети. Сейчас они трижды в неделю вынуждены ездить на процедуру в Белогорск или в Благовещенск. Им приходится тратить не только 4-5 часов на сам гемодиализ, время уходит и на то, чтобы добраться в другие города.

Помещение, предоставленное муниципалитетом, было отремонтировано. Также специалисты установили современное оборудование. Организации предстоит получить лицензию. Ожидается, что центр начнет принимать пациентов в апреле.

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