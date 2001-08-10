На улице имени Гайдука в Южно-Сахалинске продают двухъярусную автостоянку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент землепользования Южно-Сахалинска напоминает, что заканчивается срок подачи заявок на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства «Закрытая двухъярусная автостоянка».

Адрес объекта - Южно-Сахалинск, ул. имени В. Гайдука, 50Б. Желающие принять участие в аукционе могут подать заявку до 18.03.2022 включительно по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, офис 424 с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Информация об аукционе размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, а также на официальном сайте, определенном для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru, извещение о проведении торгов № 030222/1033568/01).