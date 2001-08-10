В Южно-Сахалинске оперативно готовят перехватывающие парковки на период возможной метели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялся утренний штаб. По предварительным данным островных синоптиков, к концу текущей недели в южных районах острова, в том числе, в Южно-Сахалинске, ожидается метель. Участники штаба обсудили подготовку к предстоящей непогоде.

Первый вице-мэр Андрей Ковальчук поставил перед дорожными службами задачу в кратчайшие сроки подготовить перехватывающие парковки на случай прогнозируемых весенних циклонов. Напомним, что их в Южно-Сахалинске около 20, все они бесплатные, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме этого, будет проведена проверка большой автостоянки у городского парка по ул. Венской. Также он поручил рассмотреть вопрос о возможности дополнительно организовать парковки в тех районах города, где жители традиционно массово оставляют машины на время непогоды.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание автомобилистов на недопустимость бросать транспорт вдоль городских улиц. Машины, мешающие работе снегоочистительной техники, будут принудительно эвакуированы.

- Хотим обратиться к жителям, чтобы по возможности машины не оставляли на дворовых территориях, на проезжей части, а воспользовались специально организованными площадками. Это повысит скорость и качество расчистки города. Думаю, южносахалинцы с пониманием отнесутся к предпринимаемым мерам, - заключил Андрей Ковальчук.