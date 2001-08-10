На Сахалине заработали пять новых комплексов фото и видеофиксаций нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области фиксация административных правонарушений в области дорожного движения, осуществляется стационарными комплексами фото-, видеофиксации, расположенными на 125 рубежах контроля. Основная часть нарушений: это превышение допустимой скорости движения, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
К административной ответственности привлекается собственник (владелец) транспортного средства, независимо от того, кто управлял автомобилем в момент фиксации правонарушения.
Только с начала 2022 года, в результате использования всех комплексов автоматической фиксации, в отношении собственников транспортных средств вынесены 31 189 постановлений по делам об административных правонарушениях.
С февраля 2022 года, в целях предотвращения дорожно – транспортных происшествий на территории Сахалинской области введены в эксплуатацию еще 5 комплексов, которые фиксируют нарушения скоростного режима и не предоставление преимущества в движении пешеходов, на следующих участках автомобильных дорог:
1. Автодорога «Южно-Сахалинск-Корсаков», пешеходный переход 29 км+290 м.
2. В г. Южно-Сахалинске, улица Сахалинская, пешеходный переход в районе дома № 148.
3. В г. Оха, улица Карла Маркса дом № 29/24, 1км+220 м.
4. В г. Невельске, улица Советская, в районе дома № 18.
5. В г. Южно-Курильске, пешеходный переход на перекрестке ул. Сахалинская и ул. Спортивная.
Стоит напомнить, что информацию об административных правонарушениях в области дорожного движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции, введя госномер своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации (www.gibdd.ru), а также на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Граждане, получившие штраф за нарушение ПДД при неверной идентификации государственного регистрационного знака транспортного средства, могут обжаловать его в порядке, предусмотренном КоАП РФ. Жалоба может быть подана непосредственно через почтовый ящик для приема обращений граждан в Управлении ГИБДД Сахалинской области, либо посредством почтовой связи, а также через официальный сайт: https://гибдд.рф65 (вкладка «Прием обращений».
Собственники автотранспорта могут обратиться в ЦАФАП Госавтоинспекции Сахалинской области для получения консультации о задолженностях по административным штрафам каждый понедельник и четверг с 15 до 17 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, улица Сахалинская дом 46 или по телефону: 8 (4242) 780-177.
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