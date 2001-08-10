На Камчатке назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Исследователи сайта Авито подготовили список самых высокооплачиваемых вакансий в Камчатском крае. Возглавляет список должность стоматолога-ортопеда, пишет ИА "Кам 24".
По данным исследования, стоматологу, который специализируется на протезировании зубов, в одной из клиник Петропавловска-Камчатского обещают заработки от 200 000 до 250 000 рублей. Претендовать на место и высокую зарплату может врач с опытом не менее трёх лет и действующим сертификатом по профильному направлению. Необходимо, чтобы он владел современными протоколами восстановления зубов, умел работать в команде.
Прораб в строительстве – специалист с высшим профильным образованием и стажем не меньше трёх лет – может стать производителем работ с зарплатой 120 000 рублей на строительном объекте в Вилючинске. Компания также ожидает от соискателя, что у него есть опыт по прокладке инженерных коммуникаций и по бетонным работам. Прораб будет руководить участком, следить за соблюдением сроков, строительных норм и правил. Если понадобится, работодатель сможет обеспечить его жильём.
Специалист кузовного ремонта может рассчитывать на сдельный заработок от 150 000 до 200 000 рублей в месяц. Автосалон, который ищет специалиста, готов предоставить ему отличные условия труда и современное оборудование, включая систему для восстановления геометрии кузова, окрасочно-сушильную камеру и другие нужные инструменты. От кандидата требуются стаж в автосервисе, опыт сварочных и покрасочных работ, аккуратность и дисциплина.
Зарплата агента по недвижимости зависит от его профессиональных успехов: чем больше удачных сделок, тем выше его доход. В риэлтерском агентстве, разместившем вакансию на Авито, менеджеру обещают 120 000 рублей в месяц, техническую, информационную и рекламную поддержку, корпоративное обучение, карьерный рост и рабочее место в современном офисе. Компания готова принять к себе и научить всем премудростям даже новичка, активного и общительного.
Вакансия капитана маломерного судна с зарплатой от 100 000 до 150 000 рублей носит сезонный характер. Капитан морского катера с коммерческими правами на судовождение требуется с апреля по октябрь. Он также должен иметь подтверждённый опыт управления маломерным судном не менее трёх лет, хорошо разбираться в его техническом устройстве, уметь готовить катер к эксплуатации и консервации. Кроме шестизначной зарплаты после окончания туристического сезона капитану обещают премию.
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