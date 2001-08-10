Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2022
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

DNS собирается снизить цены на часть товара

DNS собирается снизить цены на часть товара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сооснователь и глава компании DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Телеграм заявил, что на большой перечень товаров в магазинах сети будут понижены цены, сообщает ИА "Порт Амур".

«А между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на слова Дмитрия Алексеева.

Ранее многие СМИ сообщили, что цены на товары DNS резко повысились.

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