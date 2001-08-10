Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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17:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прекращена продажа айфонов

В Южно-Сахалинске прекращена продажа айфонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В магазине IShop в Южно-Сахалинске (представитель сети по реализации продукции Apple) временно приостановлена продажа iPhone. Но торговую точку пока не закрывают, сообщает информационная лента astv.ru.

Представитель магазина IShop рассказал astv.ru, что накануне реализация товара велась без ограничений.

- С сегодняшнего дня мы не продаём iPhone. О времени возобновлении продаж пока информации нет. Но магазин не закрывают, покупатели могут приобрести у нас чехлы, например, - рассказали в IShop.

Там пояснили, что это не связано с санкциями. Причиной стала актуализация цен на продукцию американской компании.

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