Асфальтобетонные заводы Сахалина активно готовятся к ремонту дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подрядные организации Сахалинской области проводят закупку материалов, а также заготавливают песок и щебень из местных карьеров. Асфальтобетонные заводы выполняют проверку технического состояния оборудования и лабораторий. Проводится ремонт асфальтоукладчиков, катков и автогудронаторов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Заблаговременная подготовка позволит подрядным организациям с наступлением тепла как можно раньше зайти на свои объекты и выполнить запланированный объем работ, – рассказал первый заместитель министра транспорта Эдуард Ри.
- На сегодняшний день асфальтобетонные заводы ведут активную подготовку к дорожному сезону, все наши предприятия обладают необходимой техникой, современным оборудованием и квалифицированными кадрами, – отметил руководитель ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Вадим Думанский.
Всего в 2022 году на островах в порядок приведут более 30 километров дорог, в том числе – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В перечень объектов вошли дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров. В их числе – участок дороги Лиственничное – Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, улица Зеленая в селе Березняки, улица Комарова от улицы Дружбы до улицы 2-я Набережная.
В этом году завершится капитальный ремонт в селе Новосибирское, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. Завершатся работы на долгожданном для областного центра участке по улице Украинская. Будут выполнены работы по ремонту и приведению в нормативное состояние моста через реку Кострома в селе Костромское.
Напомним, в январе губернатор Валерий Лимаренко обратился к вице-премьеру правительства РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой оказать финансовую поддержку в строительстве дорог на островах. Глава региона отметил, сейчас основное внимание сосредоточено на дороге по западному побережью Сахалина. Совместно с Росавтодором ее планируется отремонтировать до 2025 года. Кроме того, требуется строительство дорог к новым жилым микрорайонам, которых в регионе становится все больше.
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