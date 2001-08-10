В Амурской области зафиксирована первая в году плюсовая температура
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области зафиксировали первый в 2022 году «плюс». В четверг, 24 февраля, до положительной температуры потеплело в пяти населенных пунктах региона, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на данные гидрометцентра региона.
Так, в Благовещенске столбики уличных термометров поднялись до +1,5°. Самая высокая температура в этот день в амурской столице была в 1998 году - +5°. По информации синоптиков, начиная с 1990-х годов, в этот период февраля в каждом десятилетии два года обязательно сопровождались положительными температурами. Так было в 1993, 1998, 2002, 2008, 2014 и 2019 годах. Что касается 2019 года, тогда зарегистрировали восемь метеорекордов.
В четверг, 24 февраля 2022 года, столбики уличных термометров также поднялись в Зее и Сковородине. Там потеплело до +0,5° и +0,4° соответственно. «Плюс» зафиксировали еще в Магдагачинском и Шимановском районах. В Тыгде воздух прогрелся до +0,5°, а в Саскале Шимановского района - до +1°.
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