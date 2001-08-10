Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2022
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35 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Сахалинской области

35 быстрых зарядных станций для электромобилей установят в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы «заправить» электрокар на 100 километров, потребуется всего 10 минут. Развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта идет по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы хотим, чтобы больше сахалинцев и курильчан выбирали электротранспорт. Он в разы экономичнее и не наносит вред окружающей среде. Поэтому мы создаем сеть современных зарядных станций, вводим меры поддержки для владельцев электрокаров, – отметил Валерий Лимаренко.

Соглашение об установке быстрых электрозаправок накануне было подписано между министерством энергетики Сахалинской области, ООО «Иви-Тайм» (компания-инвестор займется установкой ЭЗС), ООО «Парус электро» (будет производить ЭЗС в регионе).

– Речь идет об электрозарядных станциях мощностью 150кВт на постоянном токе. Основное их преимущество – быстрая скорость заряда. 35 таких ЭЗС большой мощности планируется установить в южных районах Сахалина уже в этом году, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Сегодня на островах установлено уже 81 зарядная станция для экологически чистого транспорта.

Сахалинская область включена в перечень пилотных территорий в рамках реализации концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Это позволит воспользоваться в 2022 году мерами поддержки из федерального бюджета и получить федеральное финансирование на создание зарядной инфраструктуры.

Узнать месторасположение электрозаправок можно с помощью онлайн-карты электрических заправок: https://minenergo.sakhalin.gov.ru/electro-transport/map/. Там обозначены как действующие станции, так и перспективные места под их установку.

Напомним, что по инициативе Валерия Лимаренко полностью обнулили транспортный налог для владельцев электрокаров на островах. Ранее этот платеж был снижен в два раза.

Налоговая льгота – не единственная мера поддержки, действующая в Сахалинской области. Автовладельцам также организуют специальные парковочные места для электромобилей возле зарядных станций. А для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30%, что, в конечном итоге, снижает стоимость зарядки электромобилей для сахалинцев и курильчан.

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