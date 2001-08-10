Основная расчистка Южно-Сахалинска от снега должна завершиться к понедельнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялся штаб по ходу ликвидации последствий снежного циклона.

В предстоящие сутки дорожники сосредоточат силы на центральных улицах областного центра - Чехова, Дзержинского, Хабаровской, Курильской, К. Маркса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает автовладельцам о необходимости перегнать личный транспорт с еще не убранных улиц. В соответствии с постановлениями мэрии от 25.08.2016 №2701-па и от 10.07.2017 №1814-па дорожные службы имеют право самостоятельно переместить автомобиль, препятствующий ходу снегоуборочных работ. В ночь на 25 февраля таким образом были переставлены несколько машин южносахалинцев. Днем эта работа будет продолжена.

В соответствии с планами сегодня в дневную смену на расчистку областного центра выйдет 119 рабочих, будет задействовано свыше 170 единиц техники.

Работы по расширению прилотковой части с вывозом снега и расчистке тротуаров продолжатся на ул. Ленина от К. Маркса до пр. Победы (восточная сторона), на ул. Ленина от ул. Пуркаева до ул. Больничной.

Расчистка тротуаров запланирована на улицах Ленина, Поповича, Хабаровской и Крайней. Расширение проезжей части с вывозом снега, очистка тротуаров пройдут на: ул. Карьерная от ул. Крайней до ул. Украинской, расчистка тротуаров - на ул. Крайней от пр. Мира до ул. Карьерной. Работы по вывозу снега пройдут на участках ул. Ленина.

Удаление наката, расчистка проезжей части и тротуаров, а также обработка противогололедными материалами будет вестись на участках улиц Ленина, Больничной, К. Маркса, Хабаровской, Поповича, Карьерной, Крайней, Долинской.

Расчистку проезжей части, формирование валов в прилотковой зоне дороги выполнят на ул. Сахалинской от Комсомольской до ул. Лермонтова; ул. Вокзальной от привокзальной площади до ул. Сахалинской; ул. Физкультурной от ул. Сахалинской до ул. Крайней.

Мероприятия по расчистке проезжей части и тротуаров, формированию валов, вывозу снега, расчистка парковок затронут ул. Вокзальную от ул. К. Маркса до ул. Институтской; ул. Институтскую от ул. Вокзальной до ул. Ленина. Расчистка парковочных карманов и остановок, вывоз снега - на ул. Железнодорожной от пр. Победы до ул. Пограничной; на ул. Горького от ул. Больничной до ул. Пуркаева.

Расчистка проезжей части будет вестись на участках пр. Мира: сквер «Солнечная поляна» и дорога на психоневрологический диспансер. Расчистка парковок запланирована на пр. Мира от ул. Крайней до ул. Украинской; на Компроспекте от пр. Мира до ул. Горького.

Работы по расчистке проезжей части, погрузке валов в прилотковой зоне дороги, вывозу снега, расчистке пешеходных зон затронут участки ул. Курильской, Украинской, Есенина, Академической, Деповской, Пушкина и ряда других.