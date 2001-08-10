В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках модернизации сферы общественного транспорта в Южно-Сахалинске завершилась разработка новой маршрутной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в результате масштабной работы, завершившейся в январе текущего года, в областном центре планируется запустить 41 обновленный маршрут: 31 будут обслуживать автобусы, работающие на газомоторном топливе, 10 - на электричестве. В данный момент выполняются конкурсные процедуры по определению перевозчиков.

Кроме того, до 15 августа текущего года планируется приобрести 125 газовых автобусов среднего и большого класса для обновленных маршрутов. Закупка первой партии электробусов в количестве 25 штук также состоится в 2022 году, еще 100 единиц приобретут в 2023 году.

Планируется, что основным перевозчиком станет реорганизованная МУП «Транспортная компания», которая в данный момент проходит процедуру акционирования. Реформа общественного транспорта в Южно-Сахалинске также включает в себя создание единого оператора, который будет выполнять функции по контролю за исполнением контрактов перевозчиками, организацией дорожного движения, администрировать платежи за перевозку пассажиров.

В рамках реформы на городских маршрутах уже сейчас внедряются первые изменения. Так, на запущенный в сентябре прошлого года межмуниципальный маршрут №250 накануне выпущен новый газовый автобус ПАЗ на 30 мест. В планах администрации запуск второй газомоторный автобус на данный маршрут.