Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
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14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской областной библиотеке возобновляются бесплатные юридические консультации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую в этом году бесплатную юридическую помощь смогут получить островитяне в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 февраля с 14:00 до 17:00.

Экспертами по вопросам гражданского, трудового и семейного права выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России» и студенты юридических факультетов сахалинских ВУЗов. 

Консультирование пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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