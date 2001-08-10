В Сахалинской областной библиотеке возобновляются бесплатные юридические консультации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую в этом году бесплатную юридическую помощь смогут получить островитяне в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 февраля с 14:00 до 17:00.

Экспертами по вопросам гражданского, трудового и семейного права выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России» и студенты юридических факультетов сахалинских ВУЗов.

Консультирование пройдет в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ). Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.