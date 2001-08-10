В Сахалинской области завершен основной фронт работ по ликвидации последствий циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске обеспечили проезд в 3/4 всех дворов, дороги продолжают приводить в нормативное состояние. В южных районах острова основные работы по расчистке выполнены. В Курильском городском округе непогода стихла только сегодня.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко были мобилизованы все дорожные и коммунальные силы, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия разгула стихии.
В Южно-Сахалинске сегодня к концу дня планируется пробить проезд во все 1443 придомовые территории. На дорогах сейчас идет расширение проезжей части и тротуаров. За сутки на все полигоны города вывезено свыше 80 тысяч кубометров снега.
На особом контроле – вопрос вывоза мусора. Уже очищено более 80 процентов контейнерных площадок, в том числе в планировочных районах и селах. К концу дня должны убрать оставшиеся коммунальные отходы.
В областном центре принято решение эвакуировать брошенные и мешающие расчистке автомобили. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, чтобы не затруднять уборку снега. Для этого организовали 20 перехватывающих парковок: около музея «Россия – моя история», площадей Победы и Славы, дворца спорта «Кристалл» и на других площадках.
В Невельском, Анивском, Холмском, Долинском и Корсаковском районах основные работы по расчистке также выполнены. В первую очередь, освободили проезды к социально значимым объектам. Ежедневно специалисты проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий, кровель домов.
В Курильском районе затянувшийся циклон только сегодня начал терять свою силу. Автодорога Курильск – аэропорт «Буревестник» расчищена на 80%, работы не прекращаются и ночью. Сегодня планируется открыть трассу. С 20 по 23 февраля было прекращено авиасообщение между Курильском и Южно-Сахалинском, сегодня рейсы выполняются.
В Южно-Курильском районе на расчистке работает 19 единиц специализированной техники, на расширении проезжей части межпоселковых дорог – 6 единиц. Вывезено порядка 5 тысяч кубометров снега. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сегодня запланировано отключение электроэнергии для проведения ремонтных работ, связанных с устранением последствий урагана.
Напомним, следить за ходом расчистки дорог и дворов можно с помощью интерактивной карты. Цифровой сервис был запущен по поручению главы региона во время ликвидации последствий мощного январского циклона.
Вопросы сахалинцев и курильчан по поводу расчистки принимаются на горячую линию ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Также вопрос можно задать в Instagram @informgkh65, через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения) или электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.
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