Военнослужащие на Курилах получили новые квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В торжественной обстановке ключи от новых служебных квартир получили 30 семей военнослужащих Восточного военного округа проходящих службу на Южных Курилах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Двухэтажное общежитие, предназначенное для комфортного проживания 120 человек, построено специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ.
В новом армейском доме 28 двухкомнатных квартир, а также однокомнатная и трехкомнатная квартиры. Жилые помещения оборудованы по принципу «заходи и живи» - в них есть телевизоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, кухонные гарнитуры, кровати, комплекты мебели для гостиной и прихожей. Кроме жилых помещений в общежитии предусмотрены комнаты бытового обслуживания, оборудованные стиральными и сушильными машинами, кладовые, технические помещения.
На первом этаже – помещение дежурного, здесь на мониторе в режиме онлайн отображается вся информация о функционировании инженерных систем, систем безопасности и охраны, видеонаблюдения.
Поскольку проживать в здании будут в основном молодые семьи, для их удобства рядом с входной дверью оборудовано помещение для хранения детского «транспорта» - санок, снегокатов, колясок, велосипедов и т.п.
В целях обустройства военных городков Курильской гряды специалистами Военно-строительного комплекса всего построено 8 блочно-модульных общежитий, в которых живут 960 военнослужащих и членов их семей.
Для бесперебойного обеспечения жизнедеятельности военных городков в суровых климатических условиях (ветровой район VII, снеговой V, температура летом +13, сейсмичность 7-9 баллов) военными строителями установлены энергоблоки, состоящие из дизельгенераторов и модульных автоматизированных котельных. Водозаборы и очистные сооружения работают в автоматическом режиме, при этом хозяйственные стоки очищаются до уровня воды технического назначения.
Курилы — территория с высоким уровнем сейсмичности, в целях минимизации воздействия опасных природных факторов при строительстве объектов используются конструктивные и технологические решения, учитывающие климатические и сейсмические особенности региона дислокации, что гарантирует безопасную эксплуатацию сооружений. При строительстве на островах основная сложность заключается в том, что строительные материалы доставляются морем, иногда сроки доставки значительно увеличиваются из-за плохой погоды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня В Амурской области задержаны черные лесорубы
12:44 18 Февраля На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
16:47 18 Февраля Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления
16:45 18 Февраля На Сахалин идет очередная метель
13:14 18 Февраля Жители Сахалинской области могут записаться на прием к узким специалистам через услугу "видеоврач"
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 Вчера 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?