Военнослужащие на Курилах получили новые квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В торжественной обстановке ключи от новых служебных квартир получили 30 семей военнослужащих Восточного военного округа проходящих службу на Южных Курилах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Двухэтажное общежитие, предназначенное для комфортного проживания 120 человек, построено специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ.

В новом армейском доме 28 двухкомнатных квартир, а также однокомнатная и трехкомнатная квартиры. Жилые помещения оборудованы по принципу «заходи и живи» - в них есть телевизоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, кухонные гарнитуры, кровати, комплекты мебели для гостиной и прихожей. Кроме жилых помещений в общежитии предусмотрены комнаты бытового обслуживания, оборудованные стиральными и сушильными машинами, кладовые, технические помещения.

На первом этаже – помещение дежурного, здесь на мониторе в режиме онлайн отображается вся информация о функционировании инженерных систем, систем безопасности и охраны, видеонаблюдения.

Поскольку проживать в здании будут в основном молодые семьи, для их удобства рядом с входной дверью оборудовано помещение для хранения детского «транспорта» - санок, снегокатов, колясок, велосипедов и т.п.

В целях обустройства военных городков Курильской гряды специалистами Военно-строительного комплекса всего построено 8 блочно-модульных общежитий, в которых живут 960 военнослужащих и членов их семей.

Для бесперебойного обеспечения жизнедеятельности военных городков в суровых климатических условиях (ветровой район VII, снеговой V, температура летом +13, сейсмичность 7-9 баллов) военными строителями установлены энергоблоки, состоящие из дизельгенераторов и модульных автоматизированных котельных. Водозаборы и очистные сооружения работают в автоматическом режиме, при этом хозяйственные стоки очищаются до уровня воды технического назначения.

Курилы — территория с высоким уровнем сейсмичности, в целях минимизации воздействия опасных природных факторов при строительстве объектов используются конструктивные и технологические решения, учитывающие климатические и сейсмические особенности региона дислокации, что гарантирует безопасную эксплуатацию сооружений. При строительстве на островах основная сложность заключается в том, что строительные материалы доставляются морем, иногда сроки доставки значительно увеличиваются из-за плохой погоды.