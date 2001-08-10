Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2022
Сейчас 08:58
86,93|97,77|66,91
Сразу четыре представителя Сахалинской области отправятся на Паралимпиаду в Пекине
12:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска просят не парковаться вдоль улиц, которые сегодня будут чистить

Жителей Южно-Сахалинска просят не парковаться вдоль улиц, которые сегодня будут чистить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц и тротуаров после снежного циклона. Сегодня в течение дня в работах будут задействованы  165 единиц техники и  116 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расширение проезжей части с вывозом снега, расчистка тротуаров — ул. Крайняя от Долинской до Карьерной, ул. Поповича от дома №26 до Горького, ул. Долинская от Украинской до Крайней, ул.  К. Маркса от Чехова до Дзержинского.

Удаление наката, расчистка проезжей части и тротуаров, противогололедная  обработка: ул. Ленина, ул. Больничная, ул. К.Маркса, ул. Хабаровская, ул. Поповича, ул. Карьерная, ул. Крайняя, ул. Долинская.

Расчистка проезжей части, подготовка к вывозу снега — ул. Сахалинская, Вокзальная, Физкультурная.

Расчистка парковочных карманов и вывоз снега — ул. Железнодорожная от пр. Победы до Пограничной, ул. Горького от Больничной до Есенина. Радиусы перекрестков будут чистить по пр. Мира от Больничной до Пограничной, Коммунистический проспект от Ленина до Дзержинского.

Вывоз снега, расширение проезжей части, расчистка тротуаров, вывоз снега: ул.  Фабричная, ул. Садовая от Детской до Фабричной, ул. Есенина от Горького до Комсомольской (тротуары открытие, расширение) и от Комсомольской до пр. Мира (южная сторона тротуары, радиусы), ул. Тихоокеанская от Комсомольской до пр. Мира (вывозка снега), тротуары на ул. Горнолыжной и ул. Священномученика Илариона Троицкого, ул. Западная (расширение), Памятная (тротуары).

Расширение улиц в частном секторе, в том числе грунтовых дорог.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?