В Южно-Сахалинске к расчистке улиц будут активнее привлекать эвакуаторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядные организации, задействованные в расчистке улиц и тротуаров, а также руководители департаментов отчитались о результатах ликвидации последствий снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня городские школы возобновили очное обучение. Подрядные организации выполнили поставленную задачу — пешеходные маршруты расчищены ко всем образовательным учреждениям. В 18 школах сегодня продолжается дистанционное обучение в связи с тем, что ученики старших классов пишут пробные выпускные работы.

Управляющие компании продолжают расчистку дворовых территорий. За вчерашний день работы были выполнены почти в 400 дворах. По состоянию на утро 24 февраля проезд обеспечен в 1069 дворах из 1443. Поставлена задача - полностью завершить работы сегодня до конца дня. Жителей призывают оказать содействие и убрать автомобили на время работы техники.

Продолжаются работы в частном секторе. На текущий момент все улицы пробиты, ведется расширение.

Мэр Сергей Надсадин потребовал от ответственных на особый контроль взять вывоз снега из частного сектора и тех городских дворов, где потенциально может быть угроза подтопления территорий весной.

Сейчас основные работы на улично-дорожной сети — это расширение проезжей части и тротуаров, вывоз снега. В этой работе муниципалитету также крайне необходимо содействие горожан.

Расчистке и расширению дорог продолжает мешать припаркованный личный транспорт. В связи с чем принято решение - усилить работу с ГИБДД в части определения владельцев. Также будут более масштабно задействованы эвакуаторы. Особенно это касается автомобилей, которые брошены давно и полностью занесены снегом. Такой транспорт будут либо переставлять на уже расчищенную часть дороги, либо увозить на специализированную стоянку. Забрать оттуда авто можно будет только после оплаты затрат на эвакуацию. Первые эвакуации пройдут уже в ближайшие часы. В частности, на улице Тихоокеанской. Убедительно просим горожан - убрать личный транспорт.

Еще из действенных способов содействия от горожан - выбирать для парковки уже расчищенные участки дорог. Не парковать авто в нерасчищенных парковочных карманах и на обочинах. Эти несложные действия дадут возможность технике беспрепятственно, а значит оперативно чистить улицы.

Напомним, администрация Южно-Сахалинска в период массовых работ после метели регулярно и днем, и вечером информирует жителей о планах по расчистке улиц с призывом не оставлять на этих участках личный транспорт. Автомобили временно можно оставлять на перехватывающих парковках.