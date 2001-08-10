Молодежи Сахалина и Курил предлагают зарегистрироваться на платформе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - Агентство) в рамках исполнения подпункта «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 19 декабря 2020 г. № Пр-2177 по итогам пленарного заседания форума Агентства разработало цифровую платформу по поддержке молодежных проектов «Конструкториум» (далее - Платформа).

Платформа аккумулирует более 1400 федеральных и региональных мер поддержки (финансовая поддержка, в том числе венчурные инвестиции, займы, субсидии, налоговые льготы, гранты, премии; нефинансовая поддержка в виде горячей линии, информационной*, маркетинговой*, организационной*, образовательной, консультационной поддержки; участие в партнерских мероприятиях), предоставляет сервис по подбору команды для осуществления предпринимательской деятельности. На Платформе собраны инструкции по самостоятельной защите интеллектуальной собственности, более 100 образовательных курсов от ведущих вузов страны и лучшие практики по ведению предпринимательской деятельности. Также при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» был создан фонд «Молодежная предпринимательская инициатива», основной целью которого является венчурная инвестиционная поддержка молодых граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 24 лет. На данный момент на Платформе зарегистрировано более 150 тыс. пользователей. 138 сформированных молодежных команд решили воспользоваться мерой поддержки в виде венчурного инвестирования, представленной Фондом, из которых 6 команд уже получили инвестиции.