На Камчатке ПЦР-тесты растут в цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские активисты Народного фронта провели повторный мониторинг цен на услугу ПЦР-тестирования в коммерческих клиниках региона. И без того одна из самых дорогих в стране услуга выросла в цене, сообщает ТК "41 регион".

"При повторном мониторинге выяснилось, что минимальная цена на ПЦР-диагностику в коммерческом секторе выросла на 300 рублей. Скачок, как нам сообщили на горячей линии «Юнилаб», произошел несколько дней назад. Пояснить его причину оператор не смогла. В других частных клиниках цены не изменились, но были разделены на стоимость самого ПЦР-исследования и взятие биоматериала", - рассказала представитель регионального отделения Народного фронта в Камчатском крае Наталья Малайкина.

В региональном отделении также напомнили, что две недели назад край оказался в числе регионов, где данная услуга стоит дороже всего - в среднем 2750 руб. вместе с забором биоматериала.