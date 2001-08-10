На Камчатке ПЦР-тесты растут в цене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатские активисты Народного фронта провели повторный мониторинг цен на услугу ПЦР-тестирования в коммерческих клиниках региона. И без того одна из самых дорогих в стране услуга выросла в цене, сообщает ТК "41 регион".
"При повторном мониторинге выяснилось, что минимальная цена на ПЦР-диагностику в коммерческом секторе выросла на 300 рублей. Скачок, как нам сообщили на горячей линии «Юнилаб», произошел несколько дней назад. Пояснить его причину оператор не смогла. В других частных клиниках цены не изменились, но были разделены на стоимость самого ПЦР-исследования и взятие биоматериала", - рассказала представитель регионального отделения Народного фронта в Камчатском крае Наталья Малайкина.
В региональном отделении также напомнили, что две недели назад край оказался в числе регионов, где данная услуга стоит дороже всего - в среднем 2750 руб. вместе с забором биоматериала.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня В Амурской области задержаны черные лесорубы
12:44 18 Февраля На Сахалине возбудили уголовное дело против иностранца, не сообщившего о преступлении
16:47 18 Февраля Долинские сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли два преступления
16:45 18 Февраля На Сахалин идет очередная метель
13:14 18 Февраля Жители Сахалинской области могут записаться на прием к узким специалистам через услугу "видеоврач"
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:38 Вчера 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
- 11:44 17 Февраля Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?