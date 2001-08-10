Сегодня в Южно-Сахалинске должны расчистить все перехватывающие парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу мэр Сергей Надсадин поставил перед подрядными организациями по итогам утреннего оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе доклада подрядных организаций по расчистке закрепленных за ними улиц большинство из них снова сообщило о сложностях с личным автотранспортом жителей. Так, сегодня ночью только на ул. Горько совместно с дорожниками работали 3 экипажа ГИБДД. Автотранспорта также много на улицах в центральной части города, например, на Чехова, Поповича и др. Сложности в южной части - на ул. Горького в районе Есенина.

Мэр Сергей Надсадин потребовал в первую очередь обеспечить жителям возможность альтернативной парковки. Для этого на территории города организовано 20 перехватывающих парковок. Однако на текущий момент расчищены только пять. Такая ситуация не допустима. Многие горожане готовы содействовать и убирать свои автомобили. Поэтому необходимо выстроить четкую работу: расчистка перехватывающих парковок, парковочных карманов вдоль улиц, потом работа с горожанами. Также необходимо продолжать работать с ГИБДД и обзванивать владельцев авто, которые препятствуют расчистке.

Как доложили на оперативном штабе, расчищены и готовы принимать личный транспорт жителей перехватывающие парковки в районе площадей Победы и Славы, переулок Алтайский (парковка в районе парка), около музея «Россия - моя история», по улице Хабаровской между проспектом Мира и улицей Дзержинского. На 50% расчищена парковка в районе дома №280А по ул. Комсомольской. Сейчас ведется расчистка парковки возле ЛК «Кристалл».

Сергей Надсадин поставил задачу - до вечера расчистить оставшиеся перехватывающие парковки.

Также до завтрашнего утра должны быть расчищены пешеходные маршруты к школам. Сегодня в течение дня будут прочищены тротуары к школе №1 на ул. Амурской, к школе №5 на ул. Курильской-Невельской, к кадетской школе в пер. Мартовский, пер. Озерный к гимназии №3, ул. Садовая детский сад и школа №4 и др. На вечернем штабе мэр ждет отчет по каждой школе и детскому саду.

Синхронизирована работа по расчистке внутриквартальных проездов и дворов. Как только расчищается проезд, управляющая компания информируется о возможности начать расчистку дворовой территории. Дома, дворовые территории которых расчищены, также отмечаются на цифровой карте города. На утро расчищено 244 двора, сегодня в планах - 277.

Сегодня начнется вывоз мусора с контейнерных площадок, которые уже расчищены и доступны техники. Планируется, что в течение дня будут расчищены 80% контейнерных площадок.