Военные связисты на Сахалине готовятся к окружному этапу конкурса "Уверенный приём"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Связисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине готовятся к окружному (третьему) этапу конкурса "АРМИ-2022" по полевой выучке подразделений связи «Уверенный приём», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В состязании участвуют штатные экипажи современных комплексов связи «Редут», станций спутниковой связи «Ливень», цифровых радиорелейных станций, а также станций средней мощности «Артек» на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ серии «Мустанг».
По результатам второго отборочного этапа конкурса лучшим экипажем подразделений связи армейского корпуса ВВО стали военнослужащие отдельного батальона управления с острова Сахалин, которые будут защищать честь островного региона в третьем окружном этапе конкурса в период с 17 по 24 апреля 2022 года в городе Хабаровск.
По завершению окружного этапа и результатам соревнований будет сформирована сборная команда Восточного военного округа, которая отправится на Всеармейский этап конкурса «Уверенный приём – 2022».
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