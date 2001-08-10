Южносахалинцев приглашают к участию в грантовых конкурсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на участие сразу в двух конкурсах социальных проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках конкурса социальных проектов «Шаг вперед» ждут проекты, направленные на создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактику детской преступности, наркомании и беспризорности. На реализацию инициатив можно получить до 300 тыс. руб.

Еще один конкурсный отбор проходит среди молодежных проектов, направленных на поддержку социально значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений. В случае победы в конкурсе на реализацию инициативы можно получить до 100 тыс. руб.

Участвовать в конкурсах могут как некоммерческие организации, так и горожане. Для участия необходимо до 22 марта 2022 года включительно подать заявку и соответствующий пакет документов в департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 31, кабинет №2) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1506/2133).

Консультацию и дополнительную информацию можно получить в рабочее время по телефону 312-599 (доб. 5).