Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
Сейчас 00:44
76,77|87,34|66,91
На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск
16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием сильного ветра и проникающих волн зыби ожидается взлом и торошения припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?