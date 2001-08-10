В Сахалинской области стартовал II этап VII Регионального чемпионат "Молодые профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) уже активно начали состязаться по компетенциям, среди которых: «Инженерный дизайн САD (юниоры), «Управление перевозочным процессом на ЖД транспорте (юниоры)», «Фотография». В этом году Сахалинская область представила новую компетенцию - «Летающая робототехника», основной возрастной линейки от 16 до 22 лет и юниорского движения от 12 до 16 лет. Соревнования новой компетенции проходят Детском Технопарке «Кванториум-Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
- Уверен, что каждый из участников выбрал правильный путь. Эти соревнования дают возможность померяться силами со сверстниками и обменяться профессиональными секретами. WorldSkills Russia помогает с интересом осваивать профессию. Здесь можно показать себя, испытать удачу и получить объективную оценку от авторитетных экспертов. Участие в этом конкурсе – это шанс заявить о себе, - отметил эксперт курирующей компетенции «Летающая робототехника» Даниил Лисовский.
Заданием для участников - разработка программы для синхронного полета нескольких квадрокоптеров («рой дронов») с распознаванием цветных элементов и их координат в полетной зоне. Соответственно, для этого задача участников – написать подходящую для этого программу.
Некоторые конкурсанты уже ранее принимали участие в движении WorldSkills Russia. Ученик первого лицея Южно-Сахалинска Виталий Фан, который соревновался в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и принес в состав Сахалинской сборной бронзовую медаль, решил попробовать себя в новом направлении.
- Моя история началась с того, что я начал обучаться в «Кванториуме», благодаря ему и попал в движении WorldSkills Russia. Так как в Нацфинале 2021 года я уже занял призовое место в своей возрастной категории, принимать участие в своем направлении больше не могу. Мне захотелось попробовать себя в новом направлении. Надеюсь, что результаты меня порадуют и я попаду в этап Отборочного Чемпионата, - подчеркнул юноша.
Во II этапе VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) около 600 талантливых ребят борются за звание лучших и войдут в состав сборной команды Сахалинской области, которой предстоит защищать интересы региона на Отборочных соревнованиях и в Финале Национального Чемпионата этого года, который пройдет в Саранске.
28 февраля 2022 года, состоится торжественная церемония закрытия II Этапа VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится, где будут известны имена победителей и призеров Чемпионата. Место проведения: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83 (ДК Родина) в 13.00 часов.
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